Javier Milei habría incomodado al Vaticano tras pedir cambio de protocolo durante la visita del Papa León XIV

Además, el mandatario habría cancelado la presencia de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de Argentina, por lo que el sumo pontífice abrió su agenda para reunirse con distintos funcionarios.

Este lunes se dio a conocer que el presidente de Argentina, Javier Milei, habría hecho una particular petición ante la llegada del Papa León XIV a dicho país.

El mandatario habría pedido que se modifique el protocolo para saludar de los primeros al sumo pontífice dentro del avión, una vez que este aterrice en el país trasandino.





¿Cuál fue el pedido de Javier Milei?

La información fue revelada por Infobae, quienes además aseguraron que Milei pretende bajar junto con el Papa León XIV del avión para luego reunirse en la Casa Rosada.

El sumo pontífice llega a tierras argentinas el próximo 8 de noviembre y el protocolo del Vaticano establece que el mandatario debe esperarlo en la pista.

Es por ello que la Santa Sede habría rechazado la propuesta del mandatario y habría optado por guardar silencio como forma de respuesta protocolar.

En esa misma línea, Javier Milei habría cancelado la presencia de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de Argentina, para que no tuviese fotos con el sumo pontífice.

Pero este último no habría querido que su visita se transforme en una pugna entre facciones políticas, por lo que habría abierto su agenda para reunirse con funcionarios excluidos por decisiones gubernamentales.

Finalmente, el Papa León XIV visitará Buenos Aires y Córdoba, dará misas en Palermo, contará con mucha actividad pastoral y además tiene un evento protocolar en el Palacio Libertad.