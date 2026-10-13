El Vaticano confirma que el Papa León XIV fue operado por un cáncer: “El procedimiento fue exitoso”

El diagnóstico fue informado 48 horas después de que el sumo pontífice anunciara que le habían detectado un nódulo en el pulmón “en fase muy temprana y bien localizado”.

El Vaticano confirmó este martes que el Papa León XIV fue intervenido en una operación donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante la cirugía y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón.

Se trata de una forma común de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares del tejido que reviste los órganos internos. Tiende a originarse en las zonas periféricas de este órgano, a diferencia de otros tumores que crecen cerca de los bronquios principales.

El procedimiento, llevado a cabo en el Hospital Gemelli de Roma, estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de este tipo.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias“, indica el comunicado de la Santa Sede enviado a los medios.

Papa seguirá internado en Hospital Gemelli

De acuerdo al reporte, “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”: El equipo médico optó por un procedimiento “radical” para limpiar la zona del tumor. En ese sentido, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón.

“Tras la intervención, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso”, detalló también la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Papa, de 71 años, seguirá internado en el recinto para continuar con la recuperación y someterse a exámenes postoperatorios. Sin embargo, no se especificó el tratamiento que enfrentará, considerando la naturaleza del tumor extirpado.

La intervención, vale mencionar, ocurre a menos de un mes del viaje que tiene programado en Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, al menos hasta ahora, seguiría en pie.