Camila Vallejo asume cargo internacional a 7 meses de su salida de La Moneda: Este será su nuevo rol

La exvocera de Gobierno se integró a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). A través de redes sociales, la organización explicó el rol que desarrollará la exministra.

A siete meses del término del gobierno del expresidente Gabriel Boric, la exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, asumió un nuevo desafío profesional a nivel internacional.

La exvocera de La Moneda se integró a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), organismo en el que se desempeñará como directora de Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social.

La incorporación fue anunciada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde destacaron la trayectoria de la exsecretaria de Estado.

“ En la CISS nos emociona dar la bienvenida a Camila Vallejo , quien se integra a nuestro equipo de trabajo como directora de Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social”, señalaron.

Desde la organización también informaron que Vallejo comenzó sus actividades con una serie de reuniones junto a quienes integrarán el proyecto.

“Iniciamos la semana con una jornada de diálogos y encuentros con quienes trabajará hombro con hombro para hacer realidad este gran proyecto“, agregaron.

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¿Cuál será el nuevo rol de Camila Vallejo?

De acuerdo con lo comunicado por la CISS, la iniciativa que encabezará la exministra estará enfocada en la formación, vinculación y acompañamiento de jóvenes líderes en materias de seguridad social .

“La trayectoria y el liderazgo de Camila serán clave para formar, conectar y acompañar a las juventudes, que seguramente cambiarán el mundo, y desde la CISS nos aseguraremos de que cuenten con las herramientas técnicas para hacerlo“, expresaron.

Asimismo, adelantaron que próximamente entregarán nuevos antecedentes sobre el funcionamiento de la escuela y sus actividades.





¿Qué es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social?

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo internacional fundado en 1942, con sede en Ciudad de México, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la protección y seguridad social en los países de América .

La institución reúne a organismos de distintos países del continente y desarrolla actividades de cooperación, investigación, capacitación e intercambio de experiencias para fortalecer los sistemas de seguridad social y contribuir al diseño de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La llegada de Vallejo a la CISS marca una nueva etapa en su trayectoria profesional, luego de desempeñarse como ministra vocera durante la administración de Gabriel Boric, que concluyó en marzo de 2026.