¿Marcó territorio? Nano Calderón recibió tajante mensaje y encendió alarmas sobre posible romance

El empresario solo había publicado una fotografía tipo selfie en sus redes sociales, cuando esta mujer dejó su reacción.

Este fin de semana, Nano Calderón encendió las alarmas en redes sociales sobre un posible nuevo romance.

Esto, tras haber asegurado hace unos días que estaba soltero e incluso habló sobre las razones por las cuales él creía que no podía entablar una relación.





¿Nano Calderón tiene nueva pareja?

En ese contexto, este domingo, Nano publicó una fotografía tipo selfie en su casa y en los comentarios una mujer escribió: “Mío”, junto a un emoji de cara enamorada.

Se trata de Camila Sobrino, influencer colombiana que cuenta con más de 10.000 seguidores en Instagram y que se sigue mutuamente en dicha red social con Nano; sin embargo, él no comenta ni da “me gusta” a sus publicaciones.

El empresario mantiene un viaje previsto a Colombia próximamente y en los últimos días aseguró que estaba soltero.

“Todo este tiempo solo le he agarrado cariño a 3 y eso que es mucho decir”, explicó y luego reveló que solo con una de ellas sintió una conexión más fuerte, sin revelar su identidad.

Al respecto, Nano relató: “Siento que sí es la única que sí era para mí y había una conexión bacán pese a que jamás pensé que habría algo entre nosotros, pero ya tenía su vida hecha en el sentido de hijos”.

“No tiene nada de malo; más bien soy yo el atrasado y siento que he planeado tanto, tantas cosas como para estar con alguien que no serán nuestras primeras experiencias juntos”, concluyó.

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