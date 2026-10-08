Tras semanas de rumores: Nano Calderón aclaró situación familiar con lapidaria respuesta en redes sociales

En las últimas semanas, el empresario había dejado entrever que no existía una relación con su madre, Raquel Argandoña.

Nano Calderón encendió las redes sociales este jueves, tras sincerarse sobre su relación actual con su familia.

Las relaciones familiares se cortaron desde 2020, cuando Nano fue acusado de apuñalar a su padre, Hernán Calderón.





¿Qué dijo Nano Calderón sobre su familia?

“¿Te has reconciliado con tu familia?”, le preguntó un usuario a Nano Calderón en su cuenta de Instagram, a través de una caja de preguntas.

Al respecto, el empresario fue lapidario: “Para mí, mi única familia que existe y que me interesa tener en mi vida son los dos que viven conmigo, más otros 4 o 6 amigos que andan por ahí”.

El conflicto entre Nano y su familia se remonta al 2020, cuando, tras ser acusado de apuñalar a su padre, su hermana Kel decidió cortar relación con él.

Raquel estuvo conteniendo a su hijo mientras estaba en una clínica psiquiátrica, lo que generó que Kel también decidiera alejarse de su madre.

En 2024, Kel se tituló como abogada y Raquel apareció en la ceremonia, lo que generó que Nano la dejara de seguir en redes sociales. Desde entonces no se les había visto juntos.

Finalmente, aunque había insinuado hace unas semanas que no había una relación con su madre, en esta oportunidad terminó por confirmar la situación.

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