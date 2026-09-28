“Te besaste con otra delante de mí”: Nano Calderón protagoniza tenso cruce con expareja tras revelar íntimo deseo

El hijo de Raquel Argandoña confesó su intención de tener una relación polígama y, tras comentar un inédito episodio de su vida, tuvo un tenso cruce con una expareja en redes.

Este domingo, Nano Calderón llamó la atención de sus seguidores tras compartir una serie de polémicas publicaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Raquel Argandoña expresó su deseo de tener una relación polígama y tuvo un tenso cruce con una expareja.





¿Qué dijo Nano Calderón?

Nano comenzó compartiendo una publicación de un hombre que tenía una relación polígama y preguntó: “¿Cómo logran eso en una relación estable?”.

En esa misma línea, reveló: “La primera vez que grabé un video así, la primera casi me quema vivo cuando se lo di a la segunda”, enfatizando que tenía mejor físico que el sujeto que aparece en el video.

“Fiel creyente de que si me caso con dos mujeres, seríamos la relación de tres más bonita del mundo y cero infidelidades”, aseguró Calderón, quien además preguntó por las religiones donde se admiten relaciones de este tipo: “Me aburrí de ser ateo”, precisó.

La persona a la que hizo alusión le respondió la historia y Nano le contestó: “Tú me estafaste. Lo hablamos y a la primera que besé contigo, tomaste un avión y me dejaste solo”.

La mujer le respondió: “Te besaste con otra delante de mí, Nano” , y este último respondió: “Pero eran parecidas. Te amo, no te enojes, admite que nos hubiésemos visto bonitos los tres”.

“Las dos con acentico, las dos rubias, todos hubiésemos sido felices y recorrer el mundo juntos, pero no, tenías que enojarte, egoísta ¿No te enseñaron a compartir de chiquitita?”, cuestionó Calderón.

Finalmente, Nano volvió a publicar otro registro de la misma persona polígama, recalcando su deseo de vivir lo mismo.

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