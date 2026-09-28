Había sido detenido en abril: Qué se sabe del atacante de carabinero asesinado en Lo Espejo

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue detenido en una fiesta clandestina por porte ilegal de armas y sustancias ilícitas.

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes respecto del atacante que mató al cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años, en la comuna de La Pintana.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso que este individuo es “una persona extranjera, aparentemente en situación irregular, porta un arma modificada y ataca arteramente a un carabinero que está precisamente en una labor”.





Los antecedentes penales del asesino del cabo Aguilera

El delincuente, cuya identidad no ha sido revelada aún, fue abatido momentos después de asesinar al cabo Aguilera y contaba con antecedentes penales previos.

Los hechos remontan al pasado 12 de abril, donde personal de Carabineros detuvo a este hombre durante un procedimiento donde se desarticuló una fiesta clandestina en Pirque.

El operativo se desarrolló en una propiedad que mantenía una orden de clausura vigente, donde además había 59 vehículos distribuidos en el interior del recinto.

En el recinto había cerca de 70 personas y el organizador intentó sobornar a los funcionarios policiales con $100.000. Al asesino del cabo Aguilera se le incautó un arma de fuego y otras sustancias.

Además, Carabineros encontró drogas de todo tipo, como tusi, pastillas, cocaína, pasta base e incluso dinero en efectivo proveniente de las ventas de sustancias ilícitas, y se retiraron 25 vehículos de circulación.

El individuo quedó libre y este domingo, durante una fiscalización en el pasaje Las Dunas en la comuna de Lo Espejo, mató al cabo Aguilera con un disparo en la cabeza. Fue abatido momentos después.

Actualmente, los equipos policiales trabajan para dar con el paradero de otras personas que habrían estado en la escena del crimen, pero que se dieron a la fuga.