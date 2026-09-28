Chubascos HOY en Santiago: Revisa el pronóstico del tiempo para esta semana en la RM

Un escenario de inestabilidad atmosférica dejaría precipitaciones hoy y hacia el final de la semana, nubosidad y temperaturas por debajo de lo esperado para la época e incluso tormentas eléctricas.

Con nubosidad, algunos chubascos y algo de frío se prevé que será el tiempo para esta semana en la Región Metropolitana.

Y es que, pese a que la primavera comenzó la semana pasada, las proyecciones ya apuntaban a que la estación tendría temperaturas por debajo de lo habitual para esta época e incluso acompañadas de precipitaciones, las que empezarán hoy mismo.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Gohler, indicó precisamente que los próximos días en Santiago serán más frescos, con máximas que no superarán los 20°C, a excepción del jueves 1 de octubre.

En esa misma línea, la experta añadió que las “nubes van a estar presentes durante toda la semana”, por lo que se la jugó con una recomendación: “El chaleco sí o sí se va a tener que usar”.

Además de las precipitaciones esperadas de este lunes, Gohler proyectó que hacia el fin de semana también podría haber chubascos. “Atentos al viernes (2), porque tenemos la posibilidad de que de nuevo precipite en la zona central”, lanzó.





No solo lluvia: Se suma aviso meteorológico de la DMC por posibles tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país, incluida la Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por el organismo, sería la inestabilidad atmosférica la que podría provocar el fenómeno.

¿Duración y regiones afectadas? El reporte indica que se extendería solo por hoy, lunes 28 de septiembre, entre la tarde y noche, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.