Habilitan libro de condolencias virtual por crimen de cabo Cristopher Aguilera en Lo Espejo

Tras varias horas en riesgo vital, la institución confirmó el deceso del funcionario a causa del impacto balístico que recibió en su cabeza.

Carabineros habilitó un libro de condolencias virtual tras el homicidio del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, de 30 años, quien fue baleado este domingo durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

Con el objetivo de escribir mensajes para expresar condolencias y dar muestras de apoyo a la familia del uniformado, sus seres queridos y compañeros, la institución dispuso de una plataforma exclusiva para ello.

Se trata de un nuevo trámite en la denominada Comisaría Virtual, concretamente en el módulo de Constancias, en el que los usuarios pueden redactar escritos para el funcionario, nuevo mártir de la institución.

Quienes deseen hacerlo tendrán que registrarse con su RUT y ClaveÚnica.

La opción de libros de condolencias virtuales fue incorporada por Carabineros en 2021, tras la muerte del sargento Francisco Benavides en Collipulli, y siguió en varios casos de alta connotación pública, como los tres efectivos asesinados en Cañete o el de Marcos Cosme, último mártir hasta ayer.





Muerte de Cristopher Aguilera

Cristohper Aguilera Fernández, quien formaba parte de la 42° Comisaría de Radiopatrullas, ingresó durante la tarde del domingo con riesgo vital a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Las Condes.

De acuerdo a personal médico, tras su llegada al recinto, su pronóstico ya era reservado, a raíz de un traumatismo encéfalo-craneano por un impacto balístico en su cabeza. Y, pese a los esfuerzos, tras algunas horas en ese estado, falleció.

A través de redes sociales, Carabineros escribió: “el cabo 2° Aguilera Fernández perdió la vida en el cumplimiento de su deber, dejando un profundo pesar entre sus camaradas y toda la institución”.

“Perdió la vida tras ser cobardemente asesinado en un procedimiento policial“, agregaron.

Al momento de su deceso, Aguilera tenía 30 años y era padre de un menor de 9 meses.