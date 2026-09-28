Temblor hoy 28 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 28 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 28 de septiembre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 2:28 horas

Epicentro: 33 km al SO de Cuya

Profundidad: 45 km

Magnitud: 3.2

Hora: 0:55 horas

Epicentro: 6 km al NE de Pichidangui

Profundidad: 34 km