Estaba visitando a su hermana: Hombre murió tras recibir 18 disparos en La Pintana

La víctima fue trasladada al SAR Nueva Extremadura de la misma comuna, donde ingresó sin signos vitales, constatándose su muerte.

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 54 años fue asesinado tras recibir 18 impactos de bala en la comuna de La Pintana.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Inés de Suárez con Los Alcaldes, en la misma comuna.





Los antecedentes del homicidio en La Pintana

Al respecto, la fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Marcela Adasme, señaló que la víctima “recibió múltiples impactos de bala en su cuerpo producto del ataque de sujetos desconocidos”.

El hombre fue trasladado al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Nueva Extremadura de la misma comuna, donde ingresó sin signos vitales, constatándose su muerte.

Por otra parte, la persecutora expuso que “la víctima habría ido a visitar a su hermana y en ese contexto, una vez que iba saliendo del domicilio de su hermana, fue abordado por estos sujetos desconocidos, quienes dispararon en más de 15 oportunidades”.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes y dar con quienes resulten responsables.

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