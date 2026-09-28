Ministro Pérez Mackenna será interpelado este lunes: Estas son las razones

La sesión de la Cámara baja estará dedicada exclusivamente a las preguntas al ministro de Relaciones Exteriores. La aplicación del cuestionario estará a cargo del diputado Nelson Venegas.

Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados realizará la inédita interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna por los cuestionamientos al manejo de la política exterior de Chile.

La idea de realizar un cuestionario al ministro de Relaciones Exteriores había surgido en la comisión temática y había sido aprobada en el Congreso hace tres semanas por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

En ese entonces, parlamentarios plantearon que los temas a tratar eran los aranceles anunciados por Estados Unidos y el manejo del gobierno ante los constantes dichos de autoridades argentinas sobre el estrecho de Magallanes.

No obstante, tras el viaje del presidente José Antonio Kast y el propio ministro de Estado a Nueva York, la agenda podría volcarse fuertemente a conocer detalles de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

La interpelación quedó fijada para este lunes 28 a las 15:00 horas y el encargado de aplicar el cuestionario será el diputado Nelson Venegas (PS), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores.





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Uno de los principales temas a abordar en la interpelación será, en primer lugar, los alcances de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, incorporación que se cerró en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que la decisión fue cuestionada por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes, a través de una declaración conjunta, hicieron un llamado a “reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”.

En segundo lugar aparece el cuestionado manejo sobre el tema del Estrecho de Magallanes, en especial por declaraciones de representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades sobre una supuesta “administración conjunta”. Más allá del encuentro bilateral que sostuvo el presidente Kast con su par trasandino Javier Milei, desde la oposición han catalogado las respuestas a esa polémica como “tibias”.

Finalmente, el tercer y último tema clave serán las continuas intervenciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre la política interna de nuestro país.

Lo que habría gatillado lo anterior serían sus continuas intervenciones en prensa y redes sociales, además de su alocución en el Foro de Madrid ocurrido en Santiago, algo que solo derivó en un llamado de Cancillería, mientras que algunos sectores exigían enviar una nota de protesta.