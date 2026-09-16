Acuerdo transversal: Congreso enviará nota de “molestia” al parlamento argentino por Estrecho de Magallanes

En un hecho inédito, jefes de comités del PNL, FA, PPD, DC, PDG, RN, UDI y el Partido Republicano enviarán el documento tras la serie de declaraciones respecto a la soberanía del paso marítimo chileno.

La Cámara de Diputadas y Diputados adoptó un acuerdo unánime para redactar una nota dirigida al Congreso de Argentina manifestando su “molestia” por las declaraciones de parlamentarios de ese país respecto a la soberanía del estrecho de Magallanes.

En un hecho inédito, la declaración fue firmada de forma transversal por jefes de comités que van desde el al Partido Nacional Libertario, pasando por el Frente Amplio, el PPD, la DC, el PDG, RN, la UDI y el Partido Republicano.

La medida fue propuesta por el diputado Diego Schalper, jefe de bancada de RN, y surge tras una seguidilla de declaraciones de autoridades trasandinas, que van desde la senadora Patricia Bullrich, hasta el jefe del Estado Mayor.

Ahora, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI) tendrá al regreso de Fiestas Patrias la tarea de redactar la misiva junto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con el fin de obeder el mandato del hemiciclo.

Esta iniciativa del poder legislativo se suma a la interpelación al canciller Francisco Pérez que a comienzos de agosto fue aprobada con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, y que quedó programada para el 28 de septiembre.

La cita buscará cuestionar a la autoridad respecto a los aranceles anunciados por Estados Unidos, pero también abordará la serie de cuestionamientos sobre su manejo en torno a la situación del Estrecho de Magallanes con Argentina.

Las polémicas declaraciones en Argentina

Bullrich, quien fuera ministra de los presidentes Mauricio Macri y Javier Milei, mencionó la “posesión” del Estrecho de Magallanes como uno de los objetivos de Argentina en la actualidad, así como el retorno de las Malvinas a su soberanía.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse“, aseguró la legisladora, quien luego se disculpó asegurando que confundió y se refería al canal Beagle.

En línea de lo anterior, entre los ejemplos que mencionó: “la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”.

Por su parte, otras declaraciones que causaron resquemor en territorio nacional fueron las del jefe del Estado Mayor y general de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, quien aseguró que Magallanes “es soberanía” trasandina.

Durante una entrevista, afirmó que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

Presidente Kast reafirmó soberanía en Magallanes

Como parte de las reacciones, y en su participación en el Navy Day, una actividad organizada por la Armada en la Base Aeronaval de Punta Arenas, el presidente José Antonio Kast zanjó su posición al asegurar que Argentina “nunca tendrá soberanía” en Magallanes.

“Juan Pablo II estuvo en la región después de que se firmara, en 1984, el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue donde se terminaron de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países”, aclaró.

Agregó: “Lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales”.

Fernando Barros, ministro de Defensa, suscribió a los dichos del mandatario al reconocer que “es un tema muy serio“, recordando también los tratados que resolvieron décadas atrás las controversias limítrofes.

“Chile respeta los tratados y lo que diga un documento en otro país no puede alterar los tratados. La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no está en discusión”, cerró.