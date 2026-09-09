09/ 09/ 2026 22:30

Gobierno presenta proyecto de ley para facilitar acceso a la primera casa: Propone nueva cuenta de ahorro

La Moneda presentó un proyecto que pretende facilitar la compra de viviendas. El Gobierno propone la apertura de una cuenta de ahorro voluntario para que las familias reúnan al menos el 7% del pie y el Estado aportaría el 3% restante. Con esta medida también se crearía un Fondo Nacional para la Vivienda, el que busca generar tasas más convenientes. Ahora, la iniciativa espera a ser discutida en el Congreso.