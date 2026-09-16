“Me da risa que…”: Coté López negó rumor que circuló en redes tras polémica por infidelidad

A través de Instagram, la empresaria abordó diversas consultas de sus seguidores, entre ellas una que apuntaba a una supuesta caída en las ventas de sus marcas. Además, explicó por qué está en un proceso para “mutar a una emperatriz”.

Coté López salió al paso de los rumores que comenzaron a circular en redes sociales tras la polémica que la involucró junto a Luis Jiménez y Gala Caldirola.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la empresaria abordó diversas consultas de sus seguidores, entre ellas una que apuntaba a una supuesta caída en las ventas de sus marcas de cosméticos y ropa deportiva luego de que se conociera el episodio de infidelidad.

La influencer descartó de plano esa versión y aseguró que ocurrió todo lo contrario. “Me da risa que las fuentes de estos comentarios sean TikTok porque hay ofertas de fin de temporada como en todo el retail” , partió diciendo.

“La verdad, mis ventas extrañamente se alzaron más que en los últimos tres años; ni yo entiendo bien el porqué, pero gracias”, respondió ante la pregunta sobre si sus negocios se habían visto afectados por la controversia.





“Mutar a una emperatriz”

En la misma instancia, López también reflexionó sobre su proceso personal tras las críticas recibidas en las últimas semanas.

Al ser consultada si estaba “sanando para mutar a una emperatriz”, explicó que “no me refiero a ser más que una ‘queen’. No hablo de una corona, ni de un título, ni de estar por encima de nadie. Hablo de algo mucho más importante: estar, por fin, al mando de mí misma“.

“Durante demasiado tiempo permití que las opiniones de otros tuvieran más fuerza que mi propia voz”, expresó.

Además, la empresaria reconoció que todavía atraviesa un momento complejo a nivel emocional. “Aún sigo llorando mucho; no me siento bien con mi actuar. Pero intento avanzar”, señaló ante una pregunta sobre su estado anímico.