Luis Jiménez se borró un tatuaje tras entrevista en Primer Plano: Detalle llamó la atención en redes

La intervención ocurrió apenas dos días después de su comentada aparición en el estelar de Chilevisión, donde el exfutbolista se refirió a la polémica que lo ha rodeado tras conocerse su infidelidad a Gala Caldirola con su exesposa, María José López.

Luis Jiménez llamó la atención en redes sociales luego de compartir un registro en el que mostró parte del procedimiento al que se sometió para eliminar uno de sus tatuajes.

La intervención ocurrió apenas dos días después de su comentada aparición en Primer Plano, donde el exfutbolista se refirió a la polémica que lo ha rodeado tras conocerse su infidelidad a Gala Caldirola con su exesposa, María José López.

Durante la entrevista con Fran García-Huidobro, uno de los detalles que más comentarios generó entre los televidentes fue precisamente un tatuaje que Jiménez lleva en el cuello: el nombre “María José”.

El tatuaje que decidió eliminar

Sin embargo, el procedimiento que el “Mago” mostró en sus redes sociales no corresponde al tatuaje que lleva en el cuello.

A través de un video publicado en Instagram, el exseleccionado nacional reveló que acudió a una clínica para comenzar un tratamiento de remoción de un tatuaje ubicado en uno de sus dedos.





“Me vine a hacer un tratamiento que es borrado de un tatuaje. Les voy a mostrar acá…”, comentó Jiménez en el registro, mientras mostraba un parche ubicado en el dedo índice de su mano izquierda.

Posteriormente, el exfutbolista entregó detalles sobre cómo fue la intervención. “Fue increíble, fue muy rápido. Me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada”, relató.

Hasta el momento, Jiménez no ha detallado si este procedimiento forma parte de un plan para eliminar otros tatuajes de su cuerpo ni tampoco ha confirmado si pretende remover el nombre “María José” que tiene tatuado en el cuello.

A través de redes sociales, usuarios no dejaron pasar este detalle y le pidieron eliminarse el tatuaje en honor a su exesposa. “Borra el del cuello” y “¿y el del cuello?”, fueron parte de los comentarios que se repitieron.