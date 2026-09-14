Desbaratan por primera vez laboratorio clandestino de popper en Chile: Era dirigido por bioquímico
Un laboratorio clandestino de distintas drogas, dirigido por un bioquímico y su socio, fue desbaratado por la PDI, Fiscalía y Aduanas en Limache, en la región de Valparaíso. Los detenidos importaban insumos usando diferentes cargamentos para crear poppers en el laboratorio. También se incautaron distintos elementos químicos avaluados en más de $30 millones y diversas drogas, como cannabis, hongos alucinógenos, MDMA, ketamina, metanfetamina y clorhidrato de cocaína en distintas cantidades