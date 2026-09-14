Pdte. Kast y revisión de indultos a condenados por DDHH: “No corresponde que una persona muera en la cárcel”

Si bien el mandatario aseguró en una entrevista radial que no establecerá una norma general para resolver este tipo de solicitudes, sí adelantó que analizarán “caso por caso”.

El presidente José Antonio Kast abordó este lunes las más de 100 solicitudes de indultos que tiene su administración, en su mayoría, de parte de condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet.

En conversación con Radio Agricultura, el mandatario no descartó abrir paso a la medida y declaró que “ no corresponde que una persona muera en la cárcel”.

En la misma línea, explicó que cada solicitud será revisada de manera individual, es decir, caso a caso.

“Es que eso es lo que corresponde. Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes“, afirmó esta mañana.

Sin embargo, aclaró que esta atribución no implica modificar las resoluciones adoptadas por tribunales: “Uno no modifica la resolución judicial”, comenzó diciendo.





“Sino que utiliza una facultad, que tiene el presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”, sostuvo Kast, quien enfatizó que cada petición será evaluada de manera individual.

En esa línea, también abordó las peticiones de Republicanos y el Partido Libertario en la materia, asegurando que “todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general”.

Enfermedades terminales y el caso de Krassnoff

Por otra parte, el Presidente adelantó que su gobierno no creará una norma general para resolver este tipo de solicitues, pues buscan resolver los casos uno por uno.

Respecto a la situación de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, aseguró que se trata de uno de los principales puntos del debate.

“Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde a que una persona muera en la cárcel”, afirmó el jefe de Estado.

Sobre el caso de Miguel Krassnoff, quien cumple condenas que juntas superan los mil años, declaró: “Esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”.