El aporte económico está dirigido a madres, padres, guardadores y personas que tengan cargas familiares a su cuidado. Revisa los requisitos y pasos para postular.

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico mensual dirigido a madres, padres, tutores, tutoras y personas cuidadoras que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, existe el Subsidio Familiar Automático, que beneficia a niños, niñas y adolescentes que forman parte del 40% más vulnerable, siempre que cumplan determinados requisitos.

¿Cuál es el monto del Subsidio Familiar?

Las personas beneficiarias reciben un pago mensual por cada carga familiar acreditada:

$22.601 por cada causante o carga familiar.

$45.202 por cada persona con discapacidad acreditada.

El pago del beneficio está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Quiénes pueden solicitar el Subsidio Familiar?

Pueden acceder al beneficio:

Madres.

Padres.

Guardadores, guardadoras o personas que tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes.

Personas que tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad física o intelectual de cualquier edad.

Mujeres embarazadas, quienes pueden solicitar el Subsidio Maternal (SUF Maternal) desde el quinto mes de gestación.

Para acceder, es necesario pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y no estar en condiciones de mantener económicamente a las cargas familiares.





¿Cómo postular al Subsidio Familiar?

La postulación al Subsidio Familiar se realiza en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona solicitante.

La municipalidad es la encargada de comprobar el cumplimiento de los requisitos y revisar los antecedentes necesarios para determinar si corresponde otorgar el beneficio.

Una vez concedido, el pago del Subsidio Familiar está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Qué es el Subsidio Familiar Automático?

El SUF Automático permite recibir el beneficio sin realizar una postulación previa cuando el causante cumple los requisitos establecidos por la ley.

Para acceder, debe:

Tener menos de 18 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Cumplir con los controles de salud infantil cuando corresponda.

Ser alumno regular en caso de tener más de 6 años, salvo personas con discapacidad.

Además, no debe:

Tener reconocimiento para Asignación Familiar.

Recibir Subsidio Familiar otorgado por la municipalidad.

Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Tener ingresos iguales o superiores al monto del SUF.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del SUF Automático?

Las personas pueden verificar si reciben el beneficio ingresando su RUN y fecha de nacimiento en el sitio web oficial del Subsidio Familiar Automático.

La consulta permite conocer si el niño, niña o adolescente cumple los requisitos y figura como beneficiario del aporte estatal.