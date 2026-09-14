Segundos de terror: Auto vuelca a metros de cafetería en Providencia
Un importante accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la comuna de Providencia. De acuerdo a información preliminar, una camioneta colisionó con un automóvil de menor tamaño, resultando en su volcamiento a pocos metros de la terraza de una concurrida cafetería. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al vehículo impactando barreras y mesas del local. Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas ni heridos, y el tránsito se retomó con normalidad.