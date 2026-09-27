27/ 09/ 2026 23:10

Crece expectativa por interpelación a canciller: Escudo de las Américas es el principal tema de interés

Aumenta la expectación por la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, la que se realizará este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario del Partido Socialista, Nelson Venegas, será el encargado de formular las preguntas al canciller. Esta interpelación estaba programada con anterioridad, pero la reciente adhesión de Chile al Escudo de las Américas se ha convertido en el principal tema de interés de cara a la jornada.