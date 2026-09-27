Pilar Cox anuncia nuevo emprendimiento en redes sociales: “Es una maravilla”

La exactriz hizo un llamado a las mujeres a que se independicen económicamente: “Inventen, muévanse, lo que sea”.

La ex actriz chilena, Pilar Cox, anunció en sus redes sociales el lanzamiento de una nueva pyme, esta vez en conjunto con su amiga Cecilia Sepúlveda.

Se trata de un servicio de lavado de autos a domicilio que se destaca por ser “una pyme de mujer”, el cual puede ser encontrado en Instagram como @syslavatuauto.

El anuncio de Pilar Cox y su nueva pyme

A través de un video en su cuenta personal, Pilar anunció: “Les voy a contar cómo hacemos nuestra actividad diaria. Somos una pequeña pyme, una creación que tuvo Cecilia Sepúlveda hace muchos años. En la vida nos encontramos y comenzamos a trabajar juntas”.





Respecto al trabajo que realizan, agregó: “Les digo honestamente, es una maravilla (…) Los hacemos con muchas ganas, con mucho orgullo y con alegría”.

Mostrando cómo lava un vehículo en vivo y en directo, la ex actriz hizo un llamado a las mujeres para que se independicen.

“Invito a todas las mujeres… a hacer cosas: inventen, muévanse, lo que sea”, expresó. Asimismo, hizo un llamado a que la sigan en la nueva cuenta de Instagram “para más contenido e información”.