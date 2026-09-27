“Ahora que somos virales…”: Leo Rey responde a exbailarina de su equipo tras descargo en redes

“Quieren atacar con falacias y mentiras”, comentó el cantante luego de que una exbailarina de su equipo lo acusara de pagos atrasados y despido injustificado.

Leo Rey respondió a un descargo realizado por una exbailarina del grupo La Noche, cuando el cantante formaba parte de la agrupación, quien acusó el supuesto atraso en el pago de sus remuneraciones y un despido injustificado.

La situación surgió luego de que la presentación del artista en la fonda del Parque O’Higgins, durante las Fiestas Patrias, se viralizara por su particular entrada al escenario, donde hizo referencia a su excompañero Alexítico.

En medio de la repercusión que generó el registro, la bailarina Kamila López expuso su caso a través de redes sociales. Según relató, habría sido despedida luego de reclamar por pagos que se le adeudaban: “Todo por cobrar la plata que me debían”.





“Trabajábamos sin recibir un peso y no daban explicación”, afirmó. Además, aseguró que, al ser la única integrante del equipo que reclamó por esta situación, terminó perdiendo su trabajo: “Se molestaron, me pagaron en módicas cuotas y me echaron sin ningún motivo”.

Tras estas declaraciones, Leo Rey utilizó su cuenta de Facebook para responder a quienes, según señaló, han realizado acusaciones en su contra tras la viralización de su presentación.

“Para todos esos ex integrantes de mi banda (músicos, bailarinas, técnicos) que ahora que somos virales quieren atacar con falacias y mentiras que la…” , escribió el cantante.

La respuesta de Leo Rey a descargo de exbailarina