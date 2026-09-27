Ocho alcaldes emplazan al Gobierno por cambios al proyecto Tren Santiago-Melipilla: “Solicitamos revertir esta decisión”
El proyecto contempla conectar ocho comunas con el centro de Santiago, pero los cambios anunciados postergarían el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda.
Mediante una carta, ocho alcaldes de la región Metropolitana emplazaron al Gobierno por los recientes cambios anunciados para el esperado proyecto del Tren Santiago-Melipilla.
Esta semana, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó la decisión de postergar la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda.
Esta modificación dejaría sin conexión directa con el centro de Santiago a los habitantes de las comunas ubicadas entre Melipilla y Maipú.
El escrito, firmado por los alcaldes de las ochos comunas involucradas, busca revertir las medidas anunciadas y mantener el proyecto en sus condiciones originales.
La carta fue suscrita por:
- Alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz
- Alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez
- Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic
- Alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz
- Alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo
- Alcalde de Talagante, Sebastián Rosas
- Alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén
- Alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate
Alcaldes emplazan al Gobierno por cambios en proyecto del Tren Santiago-Melipilla
En el documento, los jefes comunales expusieron la realidad que enfrentan los habitantes: “Representamos a más de un millón de personas que llevan 30 años esperando esta obra. Muchos de nuestros vecinos tardan más de dos horas en llegar al trabajo, combinando buses y pagando doble tarifa”.
Asimismo, recordaron que la obra ya inició su ejecución y cuestionaron que el proyecto pueda ser modificado en esta etapa. De este modo, afirmaron que “ese compromiso no puede desconocerse sencillamente por una situación de estrechez fiscal o porque una nueva administración reestudie sus prioridades”.
“Modificarlo no solo perjudica a nuestros vecinos, también puede generar sobrecostos, sobrecargar Lo Errázuriz y afectar sus autorizaciones y rentabilidad social”, agregaron.
En ese sentido, los alcaldes plantearon su disposición a buscar alternativas para resolver los aspectos que podrían dificultar la ejecución del proyecto: “Los cobros municipales de bien nacional de uso público tienen solución. Estamos disponibles para acordar mitigaciones razonables y facilitar la construcción hasta la Alameda”.
“Solicitamos al Gobierno revertir esta decisión, asegurar el financiamiento, mitigar los impactos en las comunas e instalar una mesa con EFE, con el Ministerio de Transportes y los municipios”, concluyeron.