Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Ocho alcaldes emplazan al Gobierno por cambios al proyecto Tren Santiago-Melipilla: “Solicitamos revertir esta decisión”

El proyecto contempla conectar ocho comunas con el centro de Santiago, pero los cambios anunciados postergarían el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Mediante una carta, ocho alcaldes de la región Metropolitana emplazaron al Gobierno por los recientes cambios anunciados para el esperado proyecto del Tren Santiago-Melipilla.

Esta semana, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó la decisión de postergar la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda.

Esta modificación dejaría sin conexión directa con el centro de Santiago a los habitantes de las comunas ubicadas entre Melipilla y Maipú.

El escrito, firmado por los alcaldes de las ochos comunas involucradas, busca revertir las medidas anunciadas y mantener el proyecto en sus condiciones originales.

La carta fue suscrita por:

  • Alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz
  • Alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez
  • Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic
  • Alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz
  • Alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo
  • Alcalde de Talagante, Sebastián Rosas
  • Alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén
  • Alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate

Alcaldes emplazan al Gobierno por cambios en proyecto del Tren Santiago-Melipilla

En el documento, los jefes comunales expusieron la realidad que enfrentan los habitantes: Representamos a más de un millón de personas que llevan 30 años esperando esta obra. Muchos de nuestros vecinos tardan más de dos horas en llegar al trabajo, combinando buses y pagando doble tarifa”.

Asimismo, recordaron que la obra ya inició su ejecución y cuestionaron que el proyecto pueda ser modificado en esta etapa. De este modo, afirmaron que “ese compromiso no puede desconocerse sencillamente por una situación de estrechez fiscal o porque una nueva administración reestudie sus prioridades”.

“Modificarlo no solo perjudica a nuestros vecinos, también puede generar sobrecostos, sobrecargar Lo Errázuriz y afectar sus autorizaciones y rentabilidad social”, agregaron.

En ese sentido, los alcaldes plantearon su disposición a buscar alternativas para resolver los aspectos que podrían dificultar la ejecución del proyecto: “Los cobros municipales de bien nacional de uso público tienen solución. Estamos disponibles para acordar mitigaciones razonables y facilitar la construcción hasta la Alameda”.

“Solicitamos al Gobierno revertir esta decisión, asegurar el financiamiento, mitigar los impactos en las comunas e instalar una mesa con EFE, con el Ministerio de Transportes y los municipios”, concluyeron.

Seguir en Seguir en