Reportan un carabinero herido a bala durante procedimiento policial en Lo Espejo

Un funcionario resultó herido durante un procedimiento registrado en el sector de Las Dunas, que se encuentra en desarrollo, según informó la institución.

Durante la tarde de este domingo, un carabinero recibió un impacto balístico en la cabeza en medio de un procedimiento policial registrado en el sector de Las Dunas, en la comuna de Lo Espejo.

El altercado ocurrió en las cercanías de la intersección de las avenidas Eduardo Frei Montalva y del Ferrocarril.

Según informó Carabineros, el procedimiento policial se encuentra en desarrollo. “Les ampliaremos conforme se tenga la totalidad de los antecedentes”, señaló la institución.

Además, precisaron que “hay un funcionario de la institución que se encuentra lesionado”.

Se trataría de un cabo segundo. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Procedimiento policial de Carabineros en Lo Espejo