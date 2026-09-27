Nuevo mártir en Carabineros: Murió policía baleado en la cabeza durante fiscalización en Lo Espejo

La institución confirmó el fallecimiento del funcionario que fue baleado durante un procedimiento policial este domingo en Lo Espejo.

Durante la noche de este domingo, se confirmó el fallecimiento del carabinero que resultó gravemente herido tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo.

Carabineros informó la muerte del funcionario a través de un comunicado, luego de que permaneciera en riesgo vital en la Clínica Las Condes.





“Con profundo pesar, lamentamos informar el sensible fallecimiento del Cabo 2º Cristopher Andrés Aguilera Fernández , de dotación de la 42ª Comisaría Radiopatrullas”, comentó la institución.

Asimismo, Carabineros expresó sus “más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de servicio, acompañándolos en este difícil momento”.

Con profundo pesar, lamentamos informar el sensible fallecimiento del Cabo 2º Cristopher Andrés Aguilera Fernández (Q.E.P.D.), de dotación de la 42ª Comisaría Radiopatrullas, quien perdió la vida tras ser cobardemente asesinado en un procedimiento policial en la comuna de Lo… pic.twitter.com/YNvkiMzwvW — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 28, 2026

Presidente Kast lamenta muerte de carabinero y emplaza al Congreso

El presidente José Antonio Kast se refirió al fallecimiento del cabo segundo Cristopher Aguilera a través de sus redes sociales.

Luego de conocerse la noticia, el mandatario escribió en X: “Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con su vida. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses”.

“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”, agregó.