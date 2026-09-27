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¿Cansado de las apps? Las citas a ciegas vuelven a tomar fuerza con el auge de eventos presenciales

Alejandra Gonzalez
Por Alejandra Gonzalez

Periodista de CHV Noticias

Encontrar pareja parece ser cada vez más difícil. Las aplicaciones de citas cambiaron la forma de conocernos, pero después de años de deslizar la pantalla, seleccionar perfiles que muestran sus mejores versiones y mantener conversaciones que muchas veces no llegan a nada, los encuentros cara a cara vuelven a tomar fuerza a través de eventos de citas presenciales. En Chile, cada vez más solteros están probando esta nueva forma de conocer a alguien y, por qué no, encontrar el amor.

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