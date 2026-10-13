“La gente se burla de mi cambio”: Naya Fácil rompió en llanto tras críticas por TikTok viral y tomó drástica decisión

La influencer apareció en un video viral donde le preguntaron cuáles eran las “red flags” en un hombre y mencionó beber alcohol y drogarse, lo que fue ampliamente criticado.

Este martes, Naya Fácil rompió en llanto en redes sociales, tras haber sido ampliamente criticada en un TikTok que se hizo viral.

El registro fue grabado por el influencer Pablo Roa, quien se encontró con Naya en un centro comercial y le preguntó cuáles son las “red flags” (banderas rojas) en un hombre.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

“Para mí, que beba alcohol, que se drogue, esas cosas son red flags para mí (…) que no sea caballero”, ejemplificó Naya lo que fue ampliamente criticado en redes.

Esto, debido a que hace años atrás la joven sí bebía alcohol y consumía sustancias, por lo que las personas la tildaron de “patuda”.

Al respecto, a través de sus historias de Instagram, la influencer se grabó llorando y expuso: “Estoy tan cansada; yo no sé cómo demostrar más de lo que ya he cambiado”.

“Siento que la gente hoy en día se burla porque yo no bebo alcohol, se burla de mi cambio; no entiendo, si cuando antes me mostraba toda curada en sustancias, cuando no era un ejemplo para redes sociales, la gente me criticaba”, arremetió Naya.

La joven aseguró que “siempre se me toma para la chacota” y luego cuestionó: “¿Por qué se sienten con el derecho? Si son cosas mías, yo no me quiero rodear de un mundo alcohólico, de un mundo de sustancias; la gente se ríe de eso”.

La influencer aseguró que las personas son “hirientes” con ella y también lamentó llorar en redes sociales: “Me carga sentir esta sensación porque creo que hace mucho no me sentía débil, sensible (…) No pensé que me iba a volver a sentir así en mi vida”.

Finalmente, Naya tomó una drástica decisión: “Voy a volver a dejar mis redes sociales privadas como las tuve durante tantos años”, cerró.

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