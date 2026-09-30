“Si hablo, dejo la…”: Naya Fácil lanzó potente descargo tras críticas en medio de polémica con dos de sus amigos

A la influencer se le criticó duramente por viajar al sur mientras uno de sus amigos enfrentaba la muerte de su abuela y el otro era víctima de un incendio que consumió su casa por completo.

Este miércoles, Naya Fácil lanzó un contundente descargo en sus redes sociales, en medio de la polémica que se generó con sus amigos, Felipe Canales e Ismael Lobos.

Esto, dado que la influencer se fue de viaje al sur mientras Felipe enfrentaba la muerte de su abuela e Ismael sufría un incendio que consumió su casa por completo, por lo que recibió múltiples críticas.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya declinó referirse al tema en los últimos días y este martes apareció junto a Felipe, con quien fue a un centro comercial a comprar el iPhone 18.

No fue hasta entrada la madrugada que la influencer publicó un lapidario mensaje donde hace alusión a las críticas que recibió, pero sin hablar directamente del tema.

“Tengo tantas ganas de decir un par de cositas, pero mejor me muteo porque si hablo, dejo la c… y en este momento no me interesa nada más que mi tranquilidad”, sentenció la joven.

En esa misma línea, Naya agregó: “Ya no quiero show, ni polémicas en mi vida. Que piensen lo que quieran, hablen lo que quieran; ya me aburrí de dar explicaciones por todo”.

“De hecho, ya no me interesa involucrarme en ninguna polémica ni show de redes sociales. Por primera vez quiero cambiar mi contenido, quiero que las cosas que se sepan de mí sean solo logros y cosas positivas”, cerró.

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