Último día para cobrar el cupón de gas licuado: Así puedes activar el beneficio

El cupón es personal e intransferible, no puede cambiarse por dinero en efectivo y está disponible en las aplicaciones Rutpay o BancoEstado, además de poder imprimirse en Caja Vecina.

Este miércoles 30 de septiembre vence el plazo para activar y cobrar el cupón de gas licuado. Después de esa fecha no se podrá utilizar.

Cabe señalar que el gobierno dispuso de esta ayuda social que entrega $27.000 por hogar para la compra de un cilindro de gas.

Desde el Ejecutivo se adoptó esta medida tras poner fin al Mepco, con el objetivo de mitigar el alza en el precio del gas derivada de esa decisión y apoyar a las familias durante el invierno, periodo en que el consumo de gas licuado aumenta considerablemente debido a las bajas temperaturas.





Este miércoles vence plazo para activar cupón de gas licuado

Cabe señalar que el cupón es personal e intransferible, no puede cambiarse por dinero en efectivo y está disponible en las aplicaciones Rutpay o BancoEstado, además de poder imprimirse en Caja Vecina.

Si todavía no sabes si te corresponde el cupón de gas licuado, puedes ingresar al sitio oficial (haciendo clic en la imagen) e ingresar tus datos.