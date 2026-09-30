“Sin mostrar nada”: Daniella Chávez reveló la impactante suma que habría ganado Tonka Tomicic en plataforma de contenido

Esto, luego de que Tonka Tomicic revelara que durante su periodo de cesantía se juntó con la creadora de contenido para adultos, evaluando la posibilidad de hacer lo mismo.

Este martes, Daniella Chávez impactó tras revelar la exorbitante suma de dinero que habría ganado Tonka Tomicic si hubiese decidido incursionar en plataformas de contenido para adultos.

Esto, luego de que la animadora confesara en su programa en Radio Romántica que durante su periodo de cesantía evaluó esta posibilidad.





La confesión de Tonka Tomicic

“En los peores momentos yo dije: ¿Qué hago? De verdad, a lo mejor hasta Uber. Mira, llegué hasta a pensar en abrir un OnlyFans. Yo dije que hago, estaba en las postrimerías”, reconoció Tomicic.

En esa misma línea, agregó: “Yo empecé a calcular. Me llegué a juntar con Daniela Chávez, no, sí hice una investigación de mercado porque estaba sin pega. Es tremendo”.

Luego le llegó una oferta de trabajo en televisión y declinó esta opción; sin embargo, Daniella reveló detalles de esa conversación en el último capítulo de Zona de Estrellas.

La millonaria suma que habría ganado Tonka Tomicic

“Yo le calculé que en su primer mes aproximadamente ella podía ganar $250 millones de pesos sin mostrar nada”, confesó Daniella.

Las condiciones requerían una sesión de fotos donde Tomicic insinuara, pero no mostrara nada durante un mes.

“Imagínense que ahora ni siquiera tiene una cuenta; está todo el mundo hablando de esto. Imagínense que ella se hubiera abierto esta cuenta, o sea, toda la publicidad que le genera”, explicó Chávez.

Finalmente, la creadora y dueña de una plataforma de contenido para adultos explicó que le aconsejó a Tonka dejar su perfil abierto y ponerle precio a sus fotografías para desbloquearlas, pudiendo llegar a recaudar $29 millones de pesos por imagen.