Le dispararon en la cabeza y lo dejaron en la calle: Lo que se sabe del crimen de adolescente en La Araucanía

Dos sujetos, acusados de ser los autores del homicidio, se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Temuco.

Dos hombres se encuentran detenidos en la cárcel de Temuco, región de La Araucanía, acusados de ser los autores del crimen de un joven de 17 años.

El homicidio del adolescente, quien cursaba estudios de nivelación en la escuela Selva Saavedra de Temuco, ocurrió el pasado 13 de septiembre en el sector Santa Rosa.

Tras las primeras diligencias, se indicó que la víctima fue trasladada en un vehículo, donde le dispararon en la cabeza y lo dejaron tirado en plena calle.

Radio Bío Bío señaló que dos de las hermanas del adolescente afirmaron que estuvo herido largo rato en la vía pública, hasta que finalmente fue recogido por una ambulancia del SAMU, que lo derivó al Hospital Regional y donde se constató su muerte.





Presuntos autores se encuentran en prisión preventiva

El fiscal del Ministerio Público, Marcelo Herrera, confirmó que las diligencias desplegadas por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de Temuco permitieron ubicar a los individuos, quienes se encuentran en prisión preventiva.

“Estas personas se encuentran actualmente privadas de libertad en causa distinta en la cárcel de Temuco, por lo que en consecuencia la Fiscalía pedirá una audiencia para formalizar la investigación en los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Temuco”, señaló.

Los sujetos fueron detenidos en una investigación por un robo con violencia, que habrían cometido poco después del crimen del adolescente.