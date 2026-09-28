Naya Fácil es fuertemente criticada en redes: Se fue de viaje durante complejos momentos para dos de sus amigos

“La Naya ha desechado a sus amigos que siempre la apañaron”, “Una amiga como la Naya es la que nunca quisiera tener”, fueron algunas de las críticas en redes.

Naya Fácil fue duramente criticada en los últimos días por haber mantenido su viaje al sur de Chile, mientras uno de sus amigos enfrentaba la muerte de su abuela y otro sufría el incendio de su casa.

Se trata de Felipe Canales e Ismael Lobos, respectivamente, y aunque la influencer se comprometió a ayudar en la causa de este último para reconstruir su hogar, los internautas arremetieron contra ella.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

El día en que ocurrió el incendio en la casa de Ismael, Naya expresó su angustia en redes y solicitó ayuda para poder recuperar a los gatitos de su amigo que se habían extraviado.

Este domingo, Ismael y sus hermanos grabaron un video en su cuenta de Instagram donde agradecen las muestras de apoyo y solicitan ayuda para crear un evento benéfico.

“Con mis hermanos les pedimos a artistas o influencers para que puedan venir a ayudarnos participando en algún bingo o evento a beneficio. Queremos parar nuestra casita”, detallaron.

Al respecto, Naya comentó: “Mucha fuerza, cuentan conmigo en todo” ; sin embargo, en los comentarios, los usuarios no dejaron pasar su descontento.

“Mucho bla bla y poco movimiento”, “lo mismo digo, mucho bla bla”, “ya po’, Naya, una casa para tu amigo, ¿cómo así? Haz una rifa o algo” y “ahora es cuando debes soltar, tu amigo necesita money (dinero)”, escribieron.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la influencer es criticada. El mismo día que Ismael sufrió el incendio, Felipe Canales, el mejor amigo de Naya, enfrentaba la pérdida de su abuela.

La influencer iba de viaje al sur junto a su pareja, Aarón Collao, y su hermana Sigrid, dejando en claro que no iba a retornar de su viaje, lo que molestó a los usuarios en redes.

Las redes sociales estallaron y lapidaron a la influencer: “La Naya ha desechado a sus amigos que siempre la apañaron”, “una amiga como la Naya es la que nunca quisiera tener”, “los chiquillos siempre han estado en sus problemas”, “qué mala amiga, te me caíste”, son algunas de las reacciones.

Finalmente, Naya retornó a Santiago este domingo y, hasta el momento, no se ha referido a las críticas que ha recibido.

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