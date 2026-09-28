Hernán Calderón presentó a su nueva pareja en redes: Raquel Argandoña reaccionó con todo tras comparación

La comunicadora también se mostró contenta por esta nueva etapa en la vida de su expareja.

Este domingo, Raquel Argandoña reaccionó con polémicos comentarios a la nueva relación de su expareja, Hernán Calderón.

El abogado se encuentra en un romance con una mujer cuyo nombre también es Raquel y la presumió en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías juntos.





¿Qué dijo Raquel Argandoña?

“Días para recuperarse del 18, un poco de todo. Viajar acompañado siempre es bueno”, escribió Calderón en la descripción de las fotografías.

Al respecto, Argandoña comentó: “Me encanta que estés feliz con esa simpática mujer… y más aún que se llame como yo… Raquel”.

La comunicadora decidió eliminar el comentario tiempo después, pero también respondió a un usuario que la mencionó y escribió: “Se las busca igual, en todo sentido”.

“Igual no, mi amor”, contestó finalmente Raquel, quien decidió dejar ese comentario en la plataforma, el cual ya supera los 85 “me gusta”.

Cabe destacar que Raquel y Hernán terminaron su relación en el año 2003 y de dicho vínculo nacieron sus hijos, Nano y Kel Calderón.

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