Busca crear más de 100 mil empleos: Gobierno lanza plan “Chile despega” ante crisis de trabajo

La propuesta busca mover aproximadamente unos $1.350 millones de dólares entre lo que queda de 2026 y 2027.

El gobierno presentó este lunes el plan “Chile despega, con más pega”, un renovado plan que busca crear alrededor de 100 mil nuevos empleos en el país.

En La Moneda, el presidente José Antonio Kast dio a conocer los ejes esenciales de la iniciativa, los pilares y un paquete de medidas para dinamizar la situación del trabajo en nuestro país.

Cabe recordar que, de acuerdo al último estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó un 9,5% en el último trimestre (mayo-julio), la cifra más alta en cinco años.

Impulsar inversión en obras y contrataciones: Los ejes del plan de empleo del gobierno

La propuesta busca mover aproximadamente unos $1.350 millones de dólares entre lo que queda de 2026 y 2027.

Para ello, apunta dinamizar la situación en cuatro pilares clave: acelerar la inversión pública y obras de rápida ejecución, impulsar la contratación y empleo directo, recuperar la liquidez para empresas y proveedores y desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento.

Por ejemplo, la agenda propone comenzar la construcción de 939 proyectos —entre parques, calles, veredas, espacios públicos— con presencia en más de 251 comunas en 16 regiones del país, generando nuevos empleos.

Entre otras medidas, también se anunció: