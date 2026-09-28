Busca crear más de 100 mil empleos: Gobierno lanza plan “Chile despega” ante crisis de trabajo
La propuesta busca mover aproximadamente unos $1.350 millones de dólares entre lo que queda de 2026 y 2027.
El gobierno presentó este lunes el plan “Chile despega, con más pega”, un renovado plan que busca crear alrededor de 100 mil nuevos empleos en el país.
En La Moneda, el presidente José Antonio Kast dio a conocer los ejes esenciales de la iniciativa, los pilares y un paquete de medidas para dinamizar la situación del trabajo en nuestro país.
Cabe recordar que, de acuerdo al último estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó un 9,5% en el último trimestre (mayo-julio), la cifra más alta en cinco años.
Impulsar inversión en obras y contrataciones: Los ejes del plan de empleo del gobierno
La propuesta busca mover aproximadamente unos $1.350 millones de dólares entre lo que queda de 2026 y 2027.
Para ello, apunta dinamizar la situación en cuatro pilares clave: acelerar la inversión pública y obras de rápida ejecución, impulsar la contratación y empleo directo, recuperar la liquidez para empresas y proveedores y desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento.
Por ejemplo, la agenda propone comenzar la construcción de 939 proyectos —entre parques, calles, veredas, espacios públicos— con presencia en más de 251 comunas en 16 regiones del país, generando nuevos empleos.
Entre otras medidas, también se anunció:
- Subsidio al empleo
- Aceleración de la ejecución de inversión pública en 2026 del MOP y MINVU, para completar el 100% de la ejecución vigente.
- MOP: Completar $3,1 billones del presupuesto anual, es decir, que entre septiembre y diciembre se ejecuten $1,4 billones.
- MINVU: Completar $460 millones de presupuesto anual, es decir, que entre septiembre y diciembre se ejecuten $290 millones.
- Inyección fiscal adicional por $800 mil millones para nuevas obras de rápida ejecución y que suman $155 mil millones en el cuarto trimestre.
- Adelanto de pagos al Minsal por $130 mil millones para la regularización de obligaciones a proveedores de Salud.
- Hasta $300 millones para capitalizaciones de FOGAPE.