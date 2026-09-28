“Me rescató de esa decepción”: Exintegrante de La Noche respaldó a Leo Rey y lanzó acusación contra Alexítico

Andrés Serrano tocaba el trombón y desclasificó un emotivo gesto que tuvo Leo Rey con él tras ser despedido de la agrupación en 2010.

Este domingo, Andrés Serrano, exintegrante de La Noche, respaldó a Leo Rey tras la polémica con Alexítico y desclasificó un inédito episodio.

A través de sus redes sociales, Serrano lanzó los dardos contra Alexítico, acusándolo de haberlo despedido en el año 2010 para contratar a uno de sus amigos.





¿Qué dijo el exintegrante de La Noche?

Andrés publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de quienes eran integrantes de La Noche antes de su separación.

“Cuando los dos de abajo (a la izquierda) me echaron, decidiendo prescindir del trombón en el grupo, después del terremoto, cuando todo era incierto y para incorporar a un músico amigo de ellos y que cobraba más caro”, escribió.

En esa misma línea, Serrano agregó: “Hubo un brígido que al poco tiempo me rescató de esa decepción y me llevó a trabajar con él por más de un año”.

Luego, Andrés se dedicó a trabajar como doble de Elvis Presley, lo que desarrolla hasta hoy, y dejó de colaborar con Leo cuando se le presentó la oportunidad de estar en un concurso de talentos televisado.

“Por eso y mucho más no me bajo de su barco y lo bancaré siempre, aunque hayamos tenido una que otra diferencia alguna vez”, comentó.

Andrés envió un mensaje a Leo Rey donde destaca sus cualidades humanas como la bondad, inocencia y talento: “La vida ha sido dura contigo, has sabido doblegarle la mano al destino con resiliencia muchas veces, pero también necesitando gritar al mundo lo que llevas dentro”.

Finalmente, la publicación de Andrés se viralizó con rapidez, superando los 38 mil “me gusta” en 24 horas.

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