Cabo del Ejército es trasladado a Hospital Militar tras golpiza en Destacamento Yungay

Según informó el Destacamento Yungay, el uniformado fue agredido por otro suboficial al interior de la unidad militar durante la madrugada del sábado.

Un cabo del Ejército tuvo que ser trasladado desde el Destacamento Yungay en Los Andes hasta Santiago, donde permanece hospitalizado tras ser agredido el pasado sábado durante la madrugada.

De acuerdo a la versión oficial del Destacamento Yungay sobre los hechos, el efectivo militar fue golpeado por otro suboficial.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el incidente aún se investigan.





Actualmente, el efectivo del Ejército permanece en el Hospital Militar de Santiago, luego de haber sido atendido en una primera instancia en el Hospital Regional de Los Andes.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud y la unidad militar mantiene en reserva la gravedad de sus lesiones.

Tras el incidente se inició una investigación sumaria administrativa al interior de la institución para esclarecer los hechos.

Además, el Destacamento Yungay dispuso entregar los antecedentes recabados a la Fiscalía Militar.