Advierten tormentas eléctricas este lunes: Las 10 regiones que podrían verse afectadas

En paralelo, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para tres regiones debido a las condiciones climáticas asociadas a un nuevo sistema frontal.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a 10 regiones del país, incluida la Metropolitana.

El aviso se mantendrá vigente durante toda la jornada, hasta la noche de este lunes 28 de septiembre, asociada con chubascos y un nuevo sistema frontal.

Según el organismo, la inestabilidad atmosférica que se presentaría podría ayudar a la generación de tormentas eléctricas.





El anuncio contempla está dirigido a regiones de la zona centro y especialmente sur del país, en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera, entre otros.

Zonas con probables tormentas eléctricas

Las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas durante este lunes 28 de septiembre son:

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

(Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Metropolitana (Valle, Precordillera, Cordillera)

(Valle, Precordillera, Cordillera) O’Higgins (Valle, Precordillera, Cordillera)

(Valle, Precordillera, Cordillera) Maule (Valle, Precordillera, Cordillera)

(Valle, Precordillera, Cordillera) Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)

(Valle, Precordillera, Cordillera) Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)

(Valle, Precordillera, Cordillera) La Araucanía (Valle, Precordillera)

(Valle, Precordillera) Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera) Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral)

(Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral) Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur)

Senapred emitió alerta temprana preventiva

Debido a la información de la DMC, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para algunas de las regiones que presentarán posibilidad de tormentas eléctricas: