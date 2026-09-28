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Advierten tormentas eléctricas este lunes: Las 10 regiones que podrían verse afectadas

En paralelo, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para tres regiones debido a las condiciones climáticas asociadas a un nuevo sistema frontal.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a 10 regiones del país, incluida la Metropolitana.

El aviso se mantendrá vigente durante toda la jornada, hasta la noche de este lunes 28 de septiembre, asociada con chubascos y un nuevo sistema frontal.

Según el organismo, la inestabilidad atmosférica que se presentaría podría ayudar a la generación de tormentas eléctricas.

El anuncio contempla está dirigido a regiones de la zona centro y especialmente sur del país, en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera, entre otros.

Zonas con probables tormentas eléctricas

Las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas durante este lunes 28 de septiembre son:

  • Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Metropolitana (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • O’Higgins (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Maule (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • La Araucanía (Valle, Precordillera)
  • Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral)
  • Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur)

Senapred emitió alerta temprana preventiva 

Debido a la información de la DMC, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para algunas de las regiones que presentarán posibilidad de tormentas eléctricas:

  • Región del Maule
  • Región de O’Higgins
  • Región de La Araucanía
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