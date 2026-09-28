Advierten tormentas eléctricas este lunes: Las 10 regiones que podrían verse afectadas
En paralelo, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para tres regiones debido a las condiciones climáticas asociadas a un nuevo sistema frontal.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a 10 regiones del país, incluida la Metropolitana.
El aviso se mantendrá vigente durante toda la jornada, hasta la noche de este lunes 28 de septiembre, asociada con chubascos y un nuevo sistema frontal.
Según el organismo, la inestabilidad atmosférica que se presentaría podría ayudar a la generación de tormentas eléctricas.
El anuncio contempla está dirigido a regiones de la zona centro y especialmente sur del país, en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera, entre otros.
Zonas con probables tormentas eléctricas
Las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas durante este lunes 28 de septiembre son:
- Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
- Metropolitana (Valle, Precordillera, Cordillera)
- O’Higgins (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Maule (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)
- La Araucanía (Valle, Precordillera)
- Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral)
- Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur)
Senapred emitió alerta temprana preventiva
Debido a la información de la DMC, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para algunas de las regiones que presentarán posibilidad de tormentas eléctricas:
- Región del Maule
- Región de O’Higgins
- Región de La Araucanía