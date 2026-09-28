Cancillería envió nota de protesta a embajador de Israel por “intromisión en asuntos internos”

La medida llegó luego de publicaciones de Peleg Lewi sobre la expresidenta Michelle Bachelet, lo que luego terminó en una discusión con la exdiputada Carmen Hertz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, debido a sus recientes declaraciones que hizo.

Según señaló la cartera, los dichos del diplomático “representan una intromisión en asuntos internos del país”.

La medida se tomó luego publicaciones en redes sociales de Lewi en la que involucra directamente a la expresidenta Michelle Bachelet.





Polémica por publicaciones sobre Bachelet

El episodio ocurrió luego de que el embajador de Israel publicara un mensaje dirigido a la expresidenta Michelle Bachelet, en el que compartió fotografías de la exmandataria junto a figuras como Nicolás Maduro, Fidel Castro y Hugo Chávez.

“Lo que nace del pecado termina fracasando”, escribió el diplomático.

Sus declaraciones generaron críticas desde la oposición y derivaron en un intercambio entre Lewi y Carmen Hertz (PC) a través de redes sociales.

La exdiputada calificó como “impropio y vergonzoso que un embajador pretenda denostar a Michelle Bachelet”.

Además, destacó que la exmandataria fue presidenta de Chile en dos periodos y apuntó a que “un cargo protocolar significa relaciones con todos los estados”.

Incluso en la discusión Hertz preguntó al embajador por si conocía la Convención de Viena, a lo que este respondió “¡la conozco bien! ¡Esto es un asunto internacional! Basta de victimización y tapar bocas”.