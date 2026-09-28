Reconocido varias veces por su desempeño: Esta es la hoja de vida del cabo Aguilera

A modo de dar a conocer la historia del nuevo mártir de la institución, Carabineros compartió su hoja de vida, en la que repasó su trayectoria, su ascenso, preparación y distinciones.

Tres días de duelo nacional decretó el gobierno este lunes tras la muerte del cabo segundo de Carabineros Christopher Aguilera Fernández, baleado durante un procedimiento en la población Las Dunas de Lo Espejo.

El uniformado recibió un impacto balístico mientras atendía una fiscalización preventiva junto a su compañero.

El atacante, un sujeto de nacionalidad venezolana, extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que lo dejó en riesgo vital y que posteriormente provocó su fallecimiento en la Clínica Las Condes.

Tras constatarse su deceso, y a modo de dar a conocer la historia del nuevo mártir de la institución, Carabineros compartió su hoja de vida, en la que repasó su trayectoria, ascenso, preparación y distinciones.

Un ascenso, preparación en DDHH y COP y 10 reconocimientos: Hoja de vida de cabo segundo Aguilera

Cristopher Aguilera Fernández nació en julio de 1996 en Peñaflor. Ingresó a la institución en enero de 2018, iniciando su formación como carabinero alumno en la Escuela de Formación de Carabineros “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”.

Un año después, en enero de 2019, fue nombrado carabinero y destinado a la 62° Comisaría de San Bernardo. Luego, en febrero de 2022 ascendió al grado de cabo segundo y en agosto de 2024 fue enviado a la 42° Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial, unidad que integró hasta su muerte.

De acuerdo a Carabineros, durante su carrera institucional recibió una decena de felicitaciones “por su desempeño profesional, compromiso y cumplimiento del deber”.





Entre 2021 y 2026 fue reconocido en varias oportunidades por su rol en procedimientos que terminaron en detenciones de distintos individuos relacionados con delitos como porte de arma, robos y tráfico de drogas.

El más reciente data precisamente de este año, en junio, cuando fue distinguido por demostrar alto compromiso y profesionalismo en el servicio, actuación que permitió la detención de un imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Lo anterior se suma a una felicitación que recibió siendo carabinero alumno en 2018, por su participación en actividades deportivas programadas por la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional en la rama de tiro deportivo.

En lo que respecta a su preparación profesional, desde la institución indicaron que realizó una capacitación en Derechos Humanos y Técnicas de Intervención Policial (2023) y una instrucción y reentrenamiento en Control de Orden Público.