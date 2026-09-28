Nicolás Córdova sorprende y llama a jugador de Universidad de Chile para amistosos de La Roja
El jugador de La U estará disponible para los dos últimos amistosos de La Roja por Norteamérica.
Luego de una dura caída ante Canadá por 0-1, donde La Roja sufrió dos expulsiones, Nicolás Córdova tuvo que llamar de emergencia a un jugador de Universidad de Chile.
El nuevo integrante de la Selección Chilena en la gira por Norteamérica es Igor Lichnovsky, defensor central que hace poco tiempo volvió a jugar al Romántico Viajero.
La noticia fue confirmada por la misma ANFP a través de un comunicado.
De esta forma la Selección Chilena sumará un nuevo integrante para hacer frente a las suspensiones que deberán cumplir Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, ambos expulsados en el último encuentro.
Los próximos partidos de la Selección Chilena
La Roja todavía debe disputar dos amistosos en esta gira: vs Estados Unidos el próximo 29 de septiembre y contra México el martes 6 de octubre.