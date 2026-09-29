Chile vs Estados Unidos: A qué hora juega HOY La Roja su nuevo partido amistoso

La Roja tiene su segundo partido de la gira por Norteamérica ante Estados Unidos, rival al que se enfrenta en el Energizer Park de St. Louis.

La Selección Chilena juega este martes su segundo partido de esta extensa fecha FIFA, midiéndose a Estados Unidos en un amistoso internacional.

Tras la derrota ante Canadá el último fin de semana, La Roja desafía a un cuadro norteamericano que llega encendido al golear a Perú en su anterior encuentro.

De cara a este duelo, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con Lucas Cepeda y Gabriel Suazo debido a que fueron expulsados frente a The Canucks.





A qué hora juega Chile vs Estados Unidos el partido amistoso

El partido entre Chile y Estados Unidos inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 29 de septiembre.

El escenario para este importante cotejo es el Energizer Park de St. Louis, Misuri, recinto que cuenta con capacidad para recibir a cerca de 22 mil hinchas.

Cuándo vuelve a jugar Chile tras medirse a Estados Unidos

Luego de este compromiso, el conjunto nacional cerrará la gira por Norteameríca el próximo 6 de octubre contra México.

Ambas selecciones volverán a verse las caras tras cinco años, chocando en Los Ángeles.