Tras alcanzar la fama por el Mundial con Cabo Verde, el arquero se refirió a la pérdida de su privacidad que ha llevado a fanáticos a acercarse a la casa de su madre.

A casi dos meses de su llegada a Colo Colo, Vozinha abordó su nueva vida tras alcanzar la fama por su desempeño en el Mundial 2026 con Cabo Verde.

El reconocimiento tras la cita planetaria trajo inesperadas consecuencias para el arquero, quien tuvo un impactante aumento de seguidores en Instagram luego del empate de su seleccion ante España en junio pasado, bordeando los 30 millones de followers.

En ese marco, el actual jugador albo confesó que ya no tiene “tranquilidad” en su vida cotidiana debido a las constantes solicitudes de fotos y saludos.





Vozinha habló sobre el precio de la fama

En entrevista con el medio británico The Observer, el futbolista de 40 años aseguró: “He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes”.

“Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O peor aún, alguien que me graba. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, manifestó.

Junto con revelar que los aficionados llegan hasta la casa de su madre, el africano reflexionó en que “mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad”.

“Siendo sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes”, agregó.

Respecto a su arribo al Cacique, Vozinha remarcó que “el club que mostró más interés. No recibí ninguna oferta de Estados Unidos y hubo algunos contactos con Arabia Saudita, pero nada concreto”.

Sobre su futuro en el Popular, el caboverdiano aseguró que espera “poder jugar pronto la Copa Libertadores”.