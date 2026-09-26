Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

La Roja no pudo ante Canadá y cae en amistoso internacional en Toronto

El equipo de Nicolás Córdova cayó 1-0 y terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La Selección Chilena no pudo ante Canadá en un nuevo amistoso internacional disputado este sábado en Toronto.

El conjunto norteamericano se impuso en el primer tiempo gracias a sus acciones ofensivas y abrió rápidamente el marcador con un gol de Jonathan David.

Cuando La Roja buscaba el empate, logró marcar, pero el tanto fue anulado y no volvió a encontrar el arco durante el partido.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova terminó jugando con nueve jugadores ante los dueños de casa, luego de las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Tras caer 0-1 ante Canadá, la Selección Chilena jugará contra Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre.

La gira por Norteamérica culminará el 6 de octubre con el cotejo entre La Roja y México, quienes chocarán en Los Ángeles.

Seguir en Seguir en