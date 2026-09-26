La Roja no pudo ante Canadá y cae en amistoso internacional en Toronto
El equipo de Nicolás Córdova cayó 1-0 y terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos.
La Selección Chilena no pudo ante Canadá en un nuevo amistoso internacional disputado este sábado en Toronto.
El conjunto norteamericano se impuso en el primer tiempo gracias a sus acciones ofensivas y abrió rápidamente el marcador con un gol de Jonathan David.
Cuando La Roja buscaba el empate, logró marcar, pero el tanto fue anulado y no volvió a encontrar el arco durante el partido.
El equipo dirigido por Nicolás Córdova terminó jugando con nueve jugadores ante los dueños de casa, luego de las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.
Tras caer 0-1 ante Canadá, la Selección Chilena jugará contra Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre.
La gira por Norteamérica culminará el 6 de octubre con el cotejo entre La Roja y México, quienes chocarán en Los Ángeles.