“Para los que creyeron en mí”: El emotivo mensaje de Valentina Toro tras ganar oro en Juegos Suramericanos 2026

“Solo tú podías lesionarte de esa manera y volver como si nunca te hubieras ido”, le comentó una usuaria, recordando los 9 meses que la karateca estuvo fuera por una lesión.

A horas de terminar los Juegos Suramericanos 2026, la karateca Valentina Toro agradeció el apoyo de sus seguidores tras regresar al tatami después de 9 meses fuera de combate tras cortarse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Con fotografías del evento, la deportista se emocionó hablando sobre la medalla de oro que consiguió en su retorno luego de no creer posible volver a competir.

Qué dijo Vale Toro tras ganar medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

A través de su Instagram y TikTok, Valentina se tomó un momento para dedicarle unas palabras de agradecimiento a las personas que la siguen.





“Para todos los que creyeron en mí, incluso antes de que yo volviera a creer en mí“, partió diciendo la chilena junto a unas fotos posando con la presea y junto a su entrenador, y el resto del equipo.

“No tengo palabras… Hace unas semanas nisiquera era real estar presente en los Odesur y hoy somos de oro. Solo agradecimiento por tanto cariño… Estamos de vuelta”, agregó Valentina en sus publicaciones.

Hasta el momento, más de mil personas le han comentado buenos deseos y palabras con felicitaciones. “Solo tú podías lesionarte de esa manera y volver como si nunca te hubieras ido” y “tremenda”, son algunos de los mensajes.

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