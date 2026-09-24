Valentina Toro volvió a lo grande: Ganó oro y bicampeonato en los Juegos Suramericanos 2026

La deportista chileno volvió a competir en un torneo oficial tras la lesión que sufrió noviembre del años pasado, la que la mantuvo alejada por nueve meses.

Valentina Toro tuvo una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Obtuvo la medalla de oro en la categoría -55 kilos.

En la definición, la deportista nacional se impuso por 1-0 ante la venezolana Bárbara Pérez, resultado que le permitió aportar la medalla de oro número 37 para Chile.

La karateca chilena volvió a competir en un torneo oficial después de nueve meses, luego de sufrir un grave lesión durante el Mundial de noviembre del año pasado, donde se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Con este triunfo, Valentina Toro consiguió su segundo oro consecutivo en los Juegos Suramericanos, luego de que en la edición de 2022 (Asunción, Paraguay) en la que también obtuvo la corona en la categoría -55 kilos.

¡LA REINA DEL TATAMI! 👸🏻🥇🫶🏻 La karateca Valentina Toro 🇨🇱 (categoría -55 kilos) logró el bicampeonato 🥇🥇 en Juegos Suramericanos, tras superar a Bárbara Pérez 🇻🇪 (1-0) y aportar el Nº 37 oro 🥇 para Chile en el megaevento. Vale, que compitió en su primer torneo oficial en 9… pic.twitter.com/nSIxSvgMoM — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

Nuevas medallas para el Team Chile

El karate chileno también sumó nuevas medallas con la actuación de Bárbara Huaiquimán que logró la medalla de bronce (-61 kilos).

La seleccionada logró la segunda para el Team Chile de Karate en los Juegos Suramericanos tras vencer a la boliviana Carla Dorado por 9-0.

Otro que sumó para el karate nacional fue Tomás Freire, quien conquistó el oro en la categoría -67 Kilos, tras empatar contra el panameño Alberto Gálvez (4-4) y vencerlo por la ventaja de haber puntuado primero.

¡EL KARATE SIGUE SUMANDO! 🙌🥉 La karateca Bárbara Huaiquimán (-61 kilos) logró la segunda presea 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 de Karate 🥋 en estos Juegos Suramericanos, luego de vencer a Carla Dorado 🇧🇴 por 9-0. ¡Bien Bárbara! ❤️#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/jqlrY2ysje — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026

El Taekwondo también sumó preseas para el medallero nacional, gracias a Fernanda Aguirre que obtuvo la medalla de bronce tras caer en semifinales ante la brasilera Mikaela Oliveira.