“Él me hizo mejor persona”: Kurt Carrera rompió en llanto en Fiebre de Canto tras revelar dolorosa pérdida

Carrera se enfrentó a la muerte de uno de sus amigos más cercanos e hizo un sensible mea culpa que incluso emocionó a Emilia Dides.

Este domingo, Kurt Carrera rompió en llanto tras interpretar la canción “Perdóname” de Camilo Sesto en Fiebre de Canto.

El comediante dedicó la presentación a un amigo cercano y confesó que atraviesa una dolorosa pérdida que hizo emocionar a Emilia Dides.





¿Qué pasó con Kurt Carrera?

“Fue una semana muy dura para mí, se murió un gran amigo de cáncer a la sangre, fue todo muy rápido”, admitió Kurt tras romper en llanto.

En esa misma línea, confesó: “Lo podía haber ido a ver, pero por correr, por la pega no pude. Se murió antes y, en el fondo, perdóname, amigo querido, “Poporo”, Jorge Soto, gran amigo”.

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio, Carrera comentó que “él me hizo mejor persona”.

“Para que la gente sepa que hay que querer mucho a los amigos y, de repente, la vida es rápida; la vida no te deja dar los tiempos y yo pensé que me iba a esperar hasta el viernes y falleció el viernes, lo enterramos el domingo”, se sinceró Kurt.

Finalmente, tanto Diana como el público le entregaron un fuerte aplauso a Carrera, quien concluyó: “Ojalá me perdone por no haber ido a despedirme”.

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