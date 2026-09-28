Llaman a manifestarse por el Día de Acción Global por el Aborto Legal: Hay 17 convocatorias a nivel nacional

Organizaciones de distintas regiones del país llamaron a movilizarse a favor del aborto legal, con convocatorias en 10 regiones.

Con una convocatoria a un “pañuelazo” en Santiago, la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) llamó a sumarse este lunes 28 de septiembre al Día de Acción Global por el Aborto Legal, jornada que contempla 17 convocatorias en 10 regiones del país y que también se replicará en distintas ciudades del mundo.

Bajo la consigna “Aborto legal es justicia social”, la organización difundió una declaración en la que explicó las razones de la convocatoria. “Nos movilizamos porque el Estado de Chile sigue forzando a miles de mujeres y niñas a la clandestinidad en pleno siglo XXI. Pero hoy también esto se recrudece cuando vemos que los derechos conquistados están en peligro”, señalaron.

La organización enfatizó en que la penalización del aborto afecta especialmente a quienes no cuentan con recursos para acceder a procedimientos en clínicas privadas o en el extranjero, empujándolas a recurrir a prácticas clandestinas.





Asimismo, apuntaron al respaldo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, a iniciativas que endurecen las sanciones vinculadas al acceso a medicamentos abortivos, en alusión al proyecto presentado por el diputado republicano Agustín Romero, que busca encarcelar a quienes comercialicen o faciliten misoprostol.

Esta iniciativa que fue respaldada por la jefa de Estado, quien señaló que “estaremos de acuerdo en apoyar cualquier moción que vaya en la línea de evitar la venta ilegal de medicamentos”.

“Con esto buscan hacer desaparecer las redes de solidaridad y empujar una vez más a miles de mujeres a prácticas que ponen en riesgo sus vidas”, afirmaron desde la CF8M.

“Parte de una agenda global”

En su declaración, la CF8M sostuvo además que la restricción de los derechos sexuales y reproductivos no corresponde a una política aislada, sino que forma parte de una agenda global impulsada por sectores de ultraderecha y articulada desde Estados Unidos.

Fernanda Cavada, vocera de la organización, agregó que a los cambios legislativos se suman recortes presupuestarios que afectan el financiamiento de estos derechos. “Este 28 de septiembre nos sumamos a la jornada de acción global por el aborto exigiendo aborto legal, seguro, gratuito, sin causales y rechazando el desfinanciamiento de derechos”, indicó.

Manifestación en 10 regiones del país

El llamado de la CF8M es a reunirse este lunes 28 de septiembre, a las 18:00 horas, en metro Baquedano, en Santiago.

Sin embargo, también existen convocatorias en distintas ciudades del país, entre ellas Iquique, Arica, La Serena, Copiapó, Valparaíso, Viña del Mar, El Quisco, Rancagua, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.