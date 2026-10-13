Anuncian tormentas eléctricas para esta semana en siete regiones incluida la RM

El fenómeno climático se extenderá hasta este miércoles 14 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para este martes 13 y miércoles 14 de octubre, en medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país.

El pronóstico contempla posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en sectores comprendidos entre las regiones de Coquimbo hasta Biobío.





¿Qué sectores podrían verse afectados por las tormentas eléctricas?

De acuerdo con el aviso de la Dirección Meteorológica, las zonas bajo pronóstico son: