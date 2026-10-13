“Siempre estás en su corazón”: Expareja y madre de “Cangri” conmemoraron el cumpleaños del cantante con emotivos mensajes

Bárbara compartió un mensaje que escribió el hijo mayor del fallecido artista, donde el pequeño asegura que seguirá con su legado.

Bárbara Soto, madre del primer hijo de Sebastián “Cangri” Leiva, dedicó un emotivo mensaje conmemorativo a raíz del cumpleaños del fallecido cantante.

Leiva habría cumplido 34 años este lunes, ocasión en la que su madre, Leonor Bravo, también se sumó a los homenajes y compartió un mensaje, acompañado de fotografías de Sebastián cuando era pequeño.





Los mensajes por el cumpleaños de Sebastián Leiva

El mensaje que Bárbara compartió fue escrito por el hijo mayor de Leiva, y señala: “Hoy es tu cumple y, aunque no estés aquí físicamente, te siento más cerca que nunca. No hay día que no me acuerde de ti, pero hoy duele y abraza al mismo tiempo”.

En esa misma línea, agrega: “Gracias por todo lo que me dejaste; no hablo de cosas materiales, hablo de tu forma de ser, de tu fuerza, de tus ganas de comerte el mundo”.

“Me hubiera gustado tenerte aquí para contarte todo lo que me está pasando, para que me retaras, para que nos riéramos, pero sé que de alguna forma me estás mirando desde arriba”, confiesa.

Además, el primogénito de Leiva asegura que seguirá con el legado de su padre y luego su madre agregó: “Lo más importante es que siempre estás en su corazón”.

Por su parte, Leonor Bravo, la madre de Cangri, publicó: “Han venido tantos recuerdos a mi mente, desde que supe que estabas en mi guatita, cuando eras pequeñito y tantos momentos vividos. Te extraño y te recordaré por siempre, hijo mío, te amo y me duele que no estés aquí”.

Finalmente, Leonor publicó una serie de fotografías que impactaron a sus seguidores por el parecido que mantiene tanto con su hijo mayor como con su hija menor.

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